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Экс-солистку «Банд'Эрос» Раду Змихновскую сегодня похоронили в Москве

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Рада Змихновская | ФОТО: Instagram

Сегодня на Троекуровском кладбище прошли похороны экс-солистки группы "Банд’Эрос" Рады Змихновской. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

С певицей, недавно скончавшейся в США от кровоизлияния в мозг, простились в узком кругу друзей и близких: группа "Банд’Эрос" на кладбище прибыла в полном составе. Семья покойной категорически была против публичного отпевания Рады.

"В ней было столько позитивной энергии, казалось, что ничто не может её остановить. И вдруг все это. Рада никогда не ставила точку. Она так спешила жить — может, она просто боялась не успеть", — поделилась воспоминаниями бывшая коллега Рады по группе — Наталья Ибадин.

Напомним, что 14 сентября экс-солитска "Банд’Эрос" скончалась от кровоизлияния в мозг. Рада гостила у подруги в Калифорнии, когда ей неожиданно понадобилась помощь медиков. Несколько дней врачи боролись за её жизнь и пытались вывести певицу из комы. Однако спасти её не удалось. 15 сентября тело Рады Змихновской доставили в столицу.

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