Не хочется секса: в чем причина и как ее уничтожить

Уважаемый читатель, разделяй понятия “эрекция“и “либидо“. Эрекция — боевая готовность полового органа идти в бой. А либидо (лат. “libido“ — влечение, желание, стремление) — жажда половой близости. Способность “воевать“ и способность "хотеть этого" могут существовать отдельно друг от друга, пишет Mport.ua.

Причины снижения либидо

Нервишки шалят (стрессы, тревоги, чертова работа, семейные проблемы, неудачи в сексе).

Заболевания, понижение общего тонуса и настроения, побочное действие лекарственных препаратов.

Строгое воспитание и культурные традиции, заложенные в детстве. Длительное воздержание от сексуальных контактов тоже может напрочь отбить сексуальное влечение.

Недостаточный сон, отсутствие физической активности, нездоровое питание.

Но не переживай. Снижение либидо — это не смертельно и не навсегда. Его можно (и нужно) повысить. И вот как это сделать.

Как повысить либидо

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Рацион, обильно заряженный углеводами и жирами, отобьет не только жажду секса, но и желание заниматься спортом. После себя оставит брюхо, свисающее до колен. Ешь белки.

А еще налегай на:

витамин А (печень, сливочное масло, яичные желтки, сливки и цельное молоко), витамин С (цитрусовые, овощи, фрукты, ягоды, и даже печеный картофель в “мундире“);

фосфор (пивные дрожжи, отруби пшеницы, семечки подсолнуха, миндаль, арахис, грецкие орехи, чеснок, творог);

цинк (устрицы). Важно: с возрастом организм может утрачивать способность вытягивать цинк из продуктов, так что лопай витаминки — по 15 мг каждый день;

витамин Е (главный витамин секса): цельнозерновой хлеб, каши, орехи, соевые бобы).

Сон — штука важная: с ним поднимется не только твое либидо. С ним крепко на ноги встанет твой иммунитет.

Спорт, как и сон, поможет тебе побороть нежелание секса, а также усталость, ожирение, стрессы и т.д. Спорт помимо тестостерона вырабатывает эндорфин. Мотивируй себя правильно — и с либидо проблем не будет.

К слову. В рамках опроса ученые узнали: 80% занимающихся спортом людей не ощущают никаких проблем с либидо.

Эпилог

Ты уже наверняка перепробовал все выше описанное. Не отчаивайся, если не помогло. Вероятно, тебе просто наскучил секс на твоем стареньком убитом диване. Попробуй заняться этим в необычном месте: на парковке, в лифте, кабинете шефа...