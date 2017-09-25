Фото: Анна Седокова порадовала поклонников снимком в свадебном платье

Подписывая фотографию, певица была немногословна: «Восточная невеста».

Недавно Анна объявила о расставании со своим женихом, отцом ее третьего ребёнка Гектора. По информации некоторых изданий, отцом третьего ребенка Анны Седоковой является Артем Комаров, сын мульмиллионера Андрея Комарова.

Слухи о романе 34-летней певицы появились в начале августа, когда в своих блогах пара опубликовала почти одинаковые кадры с отдыха. На снимках Анна и Анатолий загорают у воды в компании маленького Гектора, нежно обнимая ребенка. Увидевшие фото подписчики звезд решили, что солист MBAND – не только новый избранник Седоковой, но и отец малыша.