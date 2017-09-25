Умерла самая толстая в мире женщина (ФОТО)

Смерть 37-летней Иман Ахмед Абдель Ати наступила после отказа ряда внутренних органов, в том числе острой почечной недостаточности, сообщило издание «Аль-Ватан» со ссылкой на медиков.

Фото /Scanpix

Самую полную в мире женщину пытались спасти врачи из Индии. После лапароскопической рукавной резекции желудка египтянка сумела за два месяца похудеть вдвое. После чего Иман перевезли в Абу-Даби, где за ней наблюдали 20 врачей, но организм женщины не выдержал нагрузки.

Фото/Scanpix

До операции в свои 37 лет Иман Ахмед Абдель Ати из Александрии весила 500 кг и 25 лет не выходила из дома. Родилась египтянка с весом 5 кг, через несколько лет в результате инфекции у девочки развилась слоновая болезнь, у нее отказали ноги. В 11 лет Иман перенесла инсульт и навсегда осталась прикованной к постели.