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Страшно смотреть! Поклонники Джулии Ванг считают, что она окончательно утратила женственность (ФОТО)

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Джулия Ванг | ФОТО: Скриншот с youtube.

Некоторое время назад одна из самых эффектных участниц 15-й «Битвы экстрасенсов» 35-летняя Джулия Ванг коротко подстриглась, сильно похудела и стала носить исключительно мужские костюмы. На днях ясновидящая выложила в микроблог коллаж из фотографий, на котором она совершенно не похожа на себя прежнюю.

22 сентября Джулия Ванг опубликовала в своем Instagram фотоколлаж, который изрядно удивил ее фолловеров.

Победительница 15-го сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» позирует в полосатой рубашке, галстуке и песочном пиджаке. Некоторые пользователи Сети отметили, что на свежих кадрах Джулия больше напоминает молодого человека, пишет Woman.

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