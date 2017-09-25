Страшно смотреть! Поклонники Джулии Ванг считают, что она окончательно утратила женственность (ФОТО)

Некоторое время назад одна из самых эффектных участниц 15-й «Битвы экстрасенсов» 35-летняя Джулия Ванг коротко подстриглась, сильно похудела и стала носить исключительно мужские костюмы. На днях ясновидящая выложила в микроблог коллаж из фотографий, на котором она совершенно не похожа на себя прежнюю.