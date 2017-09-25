Вся Эстония взбудоражена! Все играют, чтобы выиграть ВИП-билеты на концерт Сергея Зверева, попробуй и ты!

«Декус Клиника» и Bongo Takso представляют: в пятницу, 3 ноября, в ночном клубе CATHOUSE Contcert Hall (Тартуское шоссе, 17, Таллинн) - долгожданная вечеринка - «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ»!

Главным событием вечера станет первое в Эстонии выступление иконы стиля, секс-символа России, короля гламура – СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА с живым концертом и шоу-программой!

Кто такой Сергей Зверев, не нужно никому объяснять. Его амплуа уже давно вышло за рамки парикмахера-стилиста. Сейчас он и певец, и шоумен, и телеведущий, и даже артист, снявшийся в нескольких картинах. В парикмахерском искусстве он стал абсолютным чемпионом Европы и чемпионом мира, теперь же покоряет музыкальный Олимп!

Хиты в исполнении Сергея Зверева находятся в ротации многих радиостанций и любимы слушателями при том, что песни не отличаются особым смыслом, они всегда пропитаны юмором, поражают своей новизной, актуальностью и эпатажностью!

Самый популярный и экстраординарный шоумен Сергей Зверев удивляет своей необычностью и экстравагантностью, восхищает разнообразием талантов и самоиронией! Его шоу это настоящий фейерверк эмоций и море восторга!

В программе вечера артист исполнит такие популярные хиты как «Dolce & Gabbana», «Ты не будешь знать», «Больше гламура», «Алла», «Завтра», «Ради тебя», «Да, да, да - это Кавказ», «Девочки-сосульки», а также песни, спетые в дуэте с Ириной Билык: «Две родных души» и «Жестокая любовь», а также многие другие...

Уникальная программа воздушных акробатов и топлес гоу-гоу из Санкт-Петербурга!

Не пропусти самое завораживающее событие года на самой яркой вечеринке города!

Искусители вечера — DJ Bell и DJ Peterson.

Всю ночь звучит 99 процентов русской музыки и лучшие танцевальные хиты!

Весь вечер с вами лучшие кальяны от Shisha Memory!

Двери клуба открываются в 23:00. Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877, подробнее - www.trai.ee.

ВНИМАНИЕ! Для особо требовательных клиентов есть возможность заказать себе персональное обслуживание столика и личного охранника!

Bходной билет 35 €, девушкам до полуночи 20 €, VIP-билет 70 €.

ВНИМАНИЕ! Продажа билетов по льготной цене (самые быстрые до -30 процентов) во всех кассах Piletilevi.

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли!

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ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ ВИП-БИЛЕТОВ УЖЕ ИДЕТ!