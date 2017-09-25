Большая жаркая галерея: в Ласнамяэ прошел День семьи. Конкурс от портала Limon заставил танцевать десятки людей

Программа праздника была разнообразна. Состоялись спортивные игры для всей семьи – MyFitness предложил гостям бесплатные тренировки, прошли занятия по йоге, клуб боевых искусств Meyhua провёл показательную тренировку. Взрослые и дети поиграли в народный мяч, прошли эстафеты, дети смогли попрыгать на батуте и им раскрасли лица, можно было покататься на пони и маленьких лошадях, принять участие в тренировке по скандинавской ходьбе. Ласнамяэский молодёжный центр развлекал гостей праздника настольными играми и учил рисовать на мольберте. Всем гостям показали мастер-класс по граффити на плёнке. Все участники Семейного дня получили грамоты от управы Ласнамяэ и подарки от спонсоров мероприятия - сети спортивных клубов MyFitness, сети магазинов Rimi. Отдельная благодарность замечательному ведущему Семейного дня и главному редактору портала Limon.ee Эдгару Гергель и отряду скаутов «Siil».

«Уже второй год Семейный день проходит по новой концепции. Предлагаем людям много совместных, весёлых и спортивных мероприятий, а также конкурсы и соревнования. Всё прошло с успехом, на праздник пришло много молодёжи и детей. Мы и в дальнейшем будем предлагать подобные мероприятия. Ведь более 500 гостей праздника живое подтверждение тому, что такие мероприятия очень нужны и важны для жителей района», - подчеркнула старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Поскольку праздник вел Эдгар Гергель, то он, естественно, к мероприятию подготовился. Ведущий принес с собой сувениры от портала Limon.ee, которые получили лучшие танцоры района. Пожалуй, это был самый массовый конкурс, в котором приняли участие несколько десятков человек. Limon.ee - всегда в центре светской жизни!

Галерею целиком смотрите на странице Ласнамяэской управы в Facebook.