Вот какие четыре знака Зодиака — сумасшедшие романтики

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцу нравится осыпать свою вторую половинку подарками, чтобы та чаще думала о нем. Его щедрая натура дает о себе знать и в спальне, где он чаще дает, чем получает, пишет Soulpost.ru.

Возможность сделать что-то по-настоящему романтичное и приятное для партнера делает Тельца невероятно счастливым, даже если он не получает столько же, сколько отдает.

Рак (21 июня — 22 июля)

Рак интуитивно понятен, он — тип человека, который точно знает, что вам нужно, прежде чем вы это скажете или сделаете. Ему нравится удивлять свою избранницу домашней едой и заботой.

Рак любит быть наблюдателем. Он знает, что иногда вам просто необходима поддержка, чтобы поплакаться в жилетку или расслабиться после тяжелого рабочего дня, и, если он может улучшить ваше настроение, то будет безгранично счастлив помочь вам в этом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева поначалу не кажется романтиком, но ее способность обращать внимание на мелочи, чтобы заставить кого-то чувствовать себя особенным, доказывает, что это предположение неверно. Она помнит, что вы сходите с ума от темного шоколада или тирамису, и удивит вас десертом или подарками, чтобы поднять настроение.

Дева — лучший партнер, который празднует юбилей романтическим ужином, праздником с подарками ​​или сумасшедшим сексом, Дева знает, как заставить вас чувствовать, что весь мир у ваших ног.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы невинны в своих романтических знаках внимания, они знают, как превратить обыденные вещи в исключительно милые. Они пригласят вас на свидание дома за просмотром любимых фильмов, валяясь в куче одеял и подушек или приведут в кафе, где вы впервые встретились.

Лучший способ описать мечтательную природу Рыб – вспомнить романтический фильм. Им нравится быть персоной, которая любит держаться за руки, целоваться и вместе поедать спагетти, как в мультике «Леди и Бродяга».