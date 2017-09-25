Померимся грибами? Владельцу самой весомой находки Limon.ee подарит приз! (Фотоконкурс)

Читатели Limon.ee присылают фотографии самых больших грибов, найденных в эстонских лесах. У вас еще нет такого снимка? Тогда бегом на природу!
Устроить такой веселый конкурс на нашем портале мы решили после того, как ведущая «Народного радио» Юлия Календа продемонстрировала нам свою находку. Напомним, белый гриб, который популярная эстонская ведущая нашла в лесу, в высоту превышал 25 сантиметров. Из 863-граммового здоровяка сварили грибной суп, который, по словам Юлии Календы, получился очень ароматным и наваристым. Смотрите ЗДЕСЬ!
Грибники порой хвастаются своими 4-5-килограммовыми находками. Почему бы и нам не попытать счастья в лесу? Отправляйтесь по грибы и присылайте нам снимки своих самых внушительных находок на адрес: info@limon.ee с пометкой «Гриб!».
Автору самой интересной находки мы подарим нашу фирменную селфи-палку, ну и, разумеется, опубликуем фотографии весомых экземпляров на нашем портале! Победителем станет участник, находка которого больше всего впечатлит редакцию портала Limon.ee.
У вас еще нет фотографии, которой вы хотите с нами поделиться? Тогда вдохновляйтесь первыми весомыми находками наших читателей в галерее! Большое спасибо всем, кто принимает участие в нашем фотоконкурсе!
Внимание! Фотографии мы принимаем до 1 октября!