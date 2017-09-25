Обнародовано страшное пророчество болгарской провидицы Ванги на конец этого года

По предсказаниям Ванги, в конце этого года Россия может быть втянута в кровопролитную войну. Ясновидящая не называла, кто будет воевать против России и будут ли у нее союзники, а также - насколько масштабным будет это столкновение. Ванга отмечала, что люди забудут о законе и справедливости, а в борьбе будут выживать самые сильные, передает Argumenti.

По предсказанию болгарской пророчицы, россияне закалятся в этой борьбе и приобретут ценные личностные качества. По мнению болгарки, именно Россия сможет добиться воцарения мира на Земле.