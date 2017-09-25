Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Обнародовано страшное пророчество болгарской провидицы Ванги на конец этого года

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Ванга | ФОТО: Скриншот с видео

Последние дни СМИ распространяют пророчество легендарной болгарской провидицы Ванги о завершении 2017 года.

По предсказаниям Ванги, в конце этого года Россия может быть втянута в кровопролитную войну. Ясновидящая не называла, кто будет воевать против России и будут ли у нее союзники, а также - насколько масштабным будет это столкновение. Ванга отмечала, что люди забудут о законе и справедливости, а в борьбе будут выживать самые сильные, передает Argumenti.

По предсказанию болгарской пророчицы, россияне закалятся в этой борьбе и приобретут ценные личностные качества. По мнению болгарки, именно Россия сможет добиться воцарения мира на Земле.

Наверх