Крис Кельми молит о помощи

Евгений Осин уже второй месяц лечится в центре реабилитации алко– и наркозависимых пациентов на тайском острове Самуа. Отправил его туда Андрей Малахов. Рассказывая ведущему "Прямого эфира" о том, как живется ему в центре, Осин сделал неожиданное признание: "Рядом с моей кроватью место свободно. Очень хочу, чтобы его Крис Кельми занял. У него те же проблемы со здоровьем. Пусть прилетает".

Dni.Ru cвязались с Крисом, чтобы узнать, действительно ли ему требуется срочная помощь. Исполнитель хитов "Ночное рандеву" и "Усталое такси" мычал, растягивал слова, говорил нечленораздельно. Но кое-что понять все же удалось.

– Крис, вам не обидно, что Осин считает вас алкашом?

– Мы вместе не пили, пусть это будет на его совести. Ему воздастся за эти слова.

Вы на самом деле зависимы?

– У меня есть проблемы с сосудами на ногах. Вот это меня тревожит. Все остальное – ерунда. Да, я могу выпить, знаю о своей проблеме, поэтому и благодарен за помощь друзьям.

– Действительно ли вы поедете лечиться в этот тайский центр?

- В конце недели отправлюсь. Первый канал меня туда устроил.

– Не страшно надолго уезжать из Москвы? Дана Борисова уже полгода восстанавливается там...

– Почему надолго? Мне сказали, что дней на десять полечу – это максимум.

– Мы верим, что вы сможете побороть зависимость, справиться с этой бедой и еще не раз порадуете нас своим творчеством!

– Даже не сомневайтесь – так и будет. Я все сделаю для того, чтобы вернуться в Москву другим человеком.