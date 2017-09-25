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Милейшее создание на свете! Плюшевый мишка заговорит голосом ведущего DFM – Владимира Рыбро (ФОТО)

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Иллюстративный мишка | ФОТО: Peeter Langovits.

Вот этот прекрасный медвежонок заговорит голосом ведущего DFM - Владимира Рыбро. Это совершенно серьезно.

Вот что написал Вова у себя на страничке в «Инстаграме»: "Около 4 лет назад я начал сотрудничать с фирмой Artist Siseraadiod и записывать рекламные ролики. Но сегодня я делал мега-штуку! Скоро в магазинах появятся медвежатки с моим голосом! Это такая милота! Хороший понедельник перед днем рождения. Всем медведов!"

Успехов, Вова!

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