Милейшее создание на свете! Плюшевый мишка заговорит голосом ведущего DFM – Владимира Рыбро (ФОТО)

Вот что написал Вова у себя на страничке в «Инстаграме»: "Около 4 лет назад я начал сотрудничать с фирмой Artist Siseraadiod и записывать рекламные ролики. Но сегодня я делал мега-штуку! Скоро в магазинах появятся медвежатки с моим голосом! Это такая милота! Хороший понедельник перед днем рождения. Всем медведов!"

Успехов, Вова!