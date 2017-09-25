Молодая жена Ивана Краско Наталья написала портрет мужа к его 87-летию (ФОТО)

Молодая жена артиста закончила театральный институт, но до сих пор нигде не работает. Девушка находится в поисках себя – она учится рисовать и пытается фотографировать.

На день рождения мужа Наталья написала его портрет.

Иван Краско отметил день рождения в театре. В этот день он был задействован в постановке «Эрос». Незадолго до дня рождения и накануне двухлетней годовщины со дня свадьбы Иван Иванович рассказал «Комсомолке»: "Какая разница между любым днем, который дарован тебе Богом ли, природой ли? Я, например, ненавижу свои дни рождения. К счастью, у меня в этом сентябре 23-его будет спектакль в театре. Я сыграю, а потом мы, участники спектакля, соберемся, посидим. Наташа придет. И все".