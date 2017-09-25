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Утопающая в роскоши Анна-Мария Галоян до сих пор должна Эстонии 65 тысяч евро?

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ФОТО: Erakogu

​Бывший звездный эстонский политик Анна-Мария Галоян, признанная виновной в присвоении крупной суммы НКО «Эстонское европейское движение», до сих пор не вернула ни цента. Красотка по-прежнему проживает в Лондоне, где ведет легкую и красивую жизнь.

Напомним, что, согласно решению суда, Галоян должна вернуть НКО «Эстонское европейское движение» 47 950 евро и пени в размере 17 650 евро. Портал Elu24 попытался узнать, вернула ли женщина эту сумму. Член правления движения Трийн Веэрмяэ в течение месяца была недоступна: на письма и звонки руководитель не отвечает.

Судебный исполнитель, занимающийся делом Галоян, ссылается на то, что это конфиденциальная информация.

Сама Анна-Мария Галоян на эту тему говорить не хочет.

А вот другой член правления НКО «Эстонское европейское движение» Рийво Синиярв заверил: «Мы не получили ни цента».

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