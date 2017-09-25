Пять звездных вдовцов, которым удалось пережить ужасную трагедию!

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Первая история жизни и отношений Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске. Их отношения для многих напоминали пиар-ход, коллеги и поклонники не верили в реальность чувств звезд. Намерения Дмитрия не воспринимали как серьезные и искренние. Скорее всего, это было связано с разницей в возрасте – Жанна была старше на девять лет. Но все разговоры, сплетни, возраст, не помешали паре быть вместе и выстраивать свои отношения, пишет Pure-T.ru.

У красивых родителей появился красивый сын Платон. Певица семейный очаг поставила выше своей творческой деятельности, но счастью молодой семьи помешал поставленный Жанне диагноз. В 2014 году всем стало известно о болезни певицы – обнаружилась четвертая стадия рака мозга. Опухоль невозможно было оперировать. Длительное лечение не дало результатов. Известная певица, любимица публики, символ целой эпохи в эстраде, умерла, прожив еще год.

Константин Хабенский и Анастасия Смирнова

Следующая история актера Константина Хабенского. Константин был женат на журналистке Анастасии Смирновой. Семейная пара очень хотела детей, но им не удавалось это на протяжении семи лет совместной жизни. Наконце счастливые супруги узнали, что у них будет ребенок. Вместе с известием о ребенке стал известен печальный диагноз – у Анастасии обнаружили рак.

Ей поставили диагноз «опухоль мозга». Анастасия отказалась от облучения, так как хотела сохранить беременность. У нее получилось нормально выносить и родить ребенка, сына назвали Иваном. Но болезнь усугубилась при протекании беременности, а после родов стало еще хуже. Женщина не смогла побороть рак и в 2008 году умерла.

Пол и Линда Маккартни

Третья трагическая история о супруге Пола Маккартни. Линда была певицей и фотографом. Они прожили вместе тридцать лет, в браке у них родилось две девочки. К сожалению, Линда умерла от рака груди – диагноз ей поставили в 1995 году, и еще на протяжении трех лет она пыталась бороться с болезнью.

Пирс Броснан и Кассандра Харрис

Жизнь актера Пирса Броснана тоже заставила пережить смерть любимой женщины, актрисы Кассандры Харрис. Когда Пирс и Кассандра впервые встретились, актер сразу понял, что это именно та, единственная. И они поженились.

У Кассандры уже было двое детей до брака с Пирсом. Через три года после свадьбы у них родился сын. В 1987 году актрисе был поставлен тяжелый диагноз – рак яичников. Борьба с раком продолжалась четыре года. Все это время супруг находился рядом и оказывал поддержку. Болезнь оказалась сильнее, и актриса умерла в 1991 году.

Киану Ривз и Джениффер Сайм

Пятая история из жизни знаменитого актера Киану Ривза. Его считают одним из самых печальных и безутешных актеров Америки. Сейчас актер часто проводит время в одиночестве, после трагедии, случившейся с его возлюбленной, актрисой Джениффер Сайм.

У пары должен был родиться ребенок, но этого не произошло. Плод замер и случился выкидыш. Оба очень переживали смерть не родившегося ребенка.

Спустя два года во время пребывания Киану на съемках Дженнифер попала в автокатастрофу и погибла.

Каждый из этих мужчин заслуживает уважения и личного счастья после того, что им пришлось пережить.