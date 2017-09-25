Три знака Зодиака, которые сводят с ума противоположный пол

Если ты знаком с одним из таких счастливчиков, не спеши ему завидовать: то, что человек является безгранично страстным и сексуальным, совсем не значит, что он счастлив. Но если взглянуть рационально на взаимодействие между разными знаками Зодиака, от фактов не скроешься: вот список героев-любовников, от которых все постоянно чего-то хотят…

Стрелец. Кому повезло, так это партнеру Стрельца. В основном эти люди — однолюбы, но данный факт не мешает им быть очень страстными по отношению к своей второй половине. Стрельцы любят гармонию в постели, никогда не отвлекаются на посторонние мелочи и готовы сделать все для максимального удовольствия любимого человека.

Почему людей так и манит познакомиться поближе со Стрельцом?

Все дело в неисчерпаемой внутренней энергии этого знака и уверенности в себе, которая не только делает Стрельца успешным в работе, но и подчеркивает его зрелую сексуальность.

Скорпион. Скорпионы многогранны! Вот что всегда отличает Скорпионов от других знаков Зодиака: они готовы к новым открытиям в любой момент. Интуитивно каждый из нас хочет экспериментов в момент близости, но не все готовы пойти на них, когда предоставляется возможность. Скорпион страстно и безудержно будет исследовать себя и своего партнера, открывая все новые и новые способы достигнуть блаженства. Пожалуй,

единственное, что может оттолкнуть от Скорпиона, — его склонность часто менять партнеров. При этом сам он не ощущает особой вины за измену, оправдывая сексуальные подвиги своей невероятной чувственностью.

Близнецы. Противоречия, которые таятся в Близнецах, намекают на настоящий накал страстей. Обычно Близнецы очаровывают всех тех, кому надоела привычная повседневность, — эти личности могут покорять другие знаки Зодиака и влюблять в себя людей одним лишь взглядом.

Инструмент Близнецов — эффектность, на которую часто ведутся. Увы, при близком рассмотрении можно осознать горькую ошибку…

Близнецы яркие, модные, интересные и сексуальные, но это лишь одна их сторона. Это чрезвычайно корыстные создания, которые часто ищут удовлетворения только собственных потребностей.

Эти 3 знака Зодиака — самые импульсивные, искрящиеся, необыкновенно притягательные для других партнеры. Их сила во внутренней энергии, и главная задача этих знаков — не тратить ее попусту, а пользоваться своим даром обаяния рассудительно. Только в таком случае Стрельцы, Близнецы и Скорпионы будут сильными и счастливыми, пишет Moimozg.