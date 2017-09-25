Начни неделю правильно! Гороскоп на 25 сентября

Овен

Воздержитесь от необдуманных поступков – сейчас вы ставите перед собой высокие цели, но выбираете весьма сомнительные методы для их достижения. Это весьма сложный день с точки зрения общения и поддержания любых близких отношений. Велика вероятность поездок, которые оставят скорее негативное впечатление, и напрасных расходов.

Нежелательно заниматься учебой, научными исследованиями, аналитической работой. Творческий потенциал снижается, при этом потребность в новых впечатлениях весьма сильна; под влиянием этих тенденций Овны рискуют увлечься сомнительными проектами и авантюрами.

Телец

В профессиональной сфере складывается достаточно сложная ситуация, в которой не каждому Тельцу удастся проявить себя с лучшей стороны. Обостряются противоречия с коллегами и партнерами, возникает необходимость самостоятельно принимать решения, от которых будет зависеть судьба других людей. Недопустимы проявления легкомыслия в финансовой сфере, все расходы должны быть хорошо обдуманными.

Ваше стремление наладить отношения с близкими принесет хорошие плоды. В этот день можно оставить в прошлом многие разногласия и споры, положить конец конфликтам и спорам. Неприятные эмоции связаны с визитами нежданных гостей, получением известий от людей, о которых вы предпочли бы забыть.

Близнецы

Вероятны трудности в профессиональной сфере, проблемы, мешающие реализации давних планов. От смелых проектов, воплощение которых в жизнь сулило большие доходы и скорый подъем по карьерной лестнице, придется отказаться. Вашего внимания потребуют дела однообразные, скучные, не допускающие и тени творческого подхода. Набирайтесь терпения; полученный сегодня опыт окажется очень полезным в будущем.

Многим представителям знака представится возможность отлично отдохнуть, чрезвычайно приятно провести свободное время. Не нужно торопиться с выводами в сфере личных отношений – взвешенная оценка ситуации поможет принять верные решения.

Рак

Благоприятный день. Вы легко справляетесь с разнообразными делами, ставите перед собой достижимые цели и преуспеваете там, где другие потерпели поражение. В вашей помощи могут нуждаться коллеги и деловые партнеры, в некоторых случаях чрезмерная нагрузка на работе может привести к незначительному ухудшению самочувствия. Не пренебрегайте помощью, которую предложат новые знакомые – взаимовыгодное сотрудничество может положить начало дружеским отношениям.

Ваша привлекательность в глазах представителей противоположного пола способствует переменам в личной жизни. Отношения стабильных пар станут более прочными, если не уклонятся от обсуждения и решения накопившихся проблем.

Лев

Вполне вероятно достижение поставленных целей в профессиональной сфере. Сравнительно легко удастся одержать победу над недоброжелателями и недобросовестными конкурентами, наладить отношения с руководством, заручиться поддержкой коллег. Однако покорение наиболее важных для вас высот пока откладывается – оно станет возможным несколько позже, когда вы приобретете необходимый опыт.

Сильно влияние благоприятных тенденций в сфере личных отношений. Это прекрасный день для общения с друзьями, отдыха в большой компании, семейного праздника. Вероятны успехи в учебе, освоении ремесел и экзотических видов спорта. Романтическое увлечение будет сильным, но мимолетным.