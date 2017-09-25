Максим Аверин в Таллинне: «Пока я в людях не разочаровался!»

В воскресный вечер, 24 сентября, в столичном Центре русской культуры выступил Максим Аверин. Заслуженный артист России представил эстонской публике вторую часть своего знаменитого моноспектакля «Все начинается с любви. Продолжение…».

Максим Аверин в Таллинне/ Konstantin Sednev

Полный зал, а на сцене Аверин – один, наедине с публикой. Два с половиной часа на одном дыхании, без пауз и антракта, Аверин ловко балансировал настроением публики, жонглируя комедийными и трагичными красками. Артист читал стихи русских и советских классиков, травил байки, пел песни из фильмов и работал, как говорится, на разрыв аорты.

«В один момент он пошел в зал, к своим зрителям. Он читал стихи, а я даже погладила его по лицу и прошептала: ты лучший! Было видно, как он вспотел, как он выкладывается перед своим зрителем. Как на глаза у него накатывают слезы», – поделилась впечатлениями от спектакля одна из поклонниц артиста.

Публика смеялась и плакала одновременно, а потом искупала артиста в долгих овациях.