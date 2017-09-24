Подруга объяснила внезапную смерть Веры Глаголевой

О тяжелой болезни Веры Глаголевой мало говорили прежде всего потому, что так хотела сама актриса. "По ней нельзя было сказать, что она так серьезно больна. Любые разговоры на эту тему пресекала. Это было табу даже для самых близких", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Наталью Иванову.

Уход актрисы стал полной неожиданностью даже для тех, кто знал о ее болезни. "Когда она поехала в Германию на очередной курс лечения, не было никаких плохих предчувствий. Она отправилась к своему врачу, у которого давно лечилась. Мы с ней разговаривали по телефону накануне. Все было нормально...", – призналась Наталья Иванова.

A post shared by Анна Нахапетова (@anahapetova) on Aug 26, 2017 at 3:47am PDT

В разговоре с подругой за день до смерти Вера Глаголева обсуждала работу и собиралась в командировку в Казахстан, чтобы закончить фильм. Внезапность ухода актрисы породила множество самых разных слухов. Некоторые даже начали обвинять немецких врачей в некомпетентности, однако Наталья Иванова эту точку зрения не разделяет. По ее мнению, все дело в характере самой болезни.

Ее человеческие качества показывают и отношения с бывшим мужем Родионом Нахапетовым, который ушел из семьи, полюбив другую женщину. "Вера никогда не настраивала дочерей против отца. Он их любит, очень привязан к внукам", – рассказала она.