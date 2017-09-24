Чувственные фото внучатой племянницы Матильды Кшесинской обсуждают в Сети

Элеонора Севенард родилась в Санкт-Петербурге. В этом году она окончила Академию имени Вагановой, после чего ее приняли в труппу Большого, где она репетирует под руководством выдающейся балерины, народной артистки СССР Светланы Адырхаевой.

"Я — внучатая племянница Матильды Кшесинской, и эта великая русская балерина для меня самый главный пример для подражания в профессии. Я очень рада, что меня приняли в балетную труппу Большого театра. И мне посчастливилось уже танцевать на этой сцене. 20 сентября состоялся мой дебют — я участвовала в спектакле "Дон Кихот", — рассказала РИА Новости Элеонора Севенард.

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Во время учебы в академии Севенард выступала в спектаклях Мариинского театра, гастролировала с театром в Литве и Японии. Весной нынешнего года она принимала участие в гала-концерте "Иконы русского балета" в Лондоне и в гала балетных школ ХХI века в Париже.

Интерес к Матильде Кшесинской возрос в связи с фильмом Алексея Учителя, посвященным судьбе балерины, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера состоится 6 октября в петербургском Мариинском театре.

По словам Севенард, она картину Учителя еще не видела. "Я не смотрела фильм "Матильда", и никто меня не приглашал на просмотры. Конечно, я очень хочу посмотреть, меня это очень волнует. Я безумно уважаю Матильду Кшесинскую, великую русскую балерину", — сказала собеседница агентства.

Задолго до выхода в прокат картина вызвала большой общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм и призывала отозвать у него прокатное удостоверение, а власти Чечни и Дагестана обратились к Минкультуры с просьбой не показывать "Матильду" в их регионах.