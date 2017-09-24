Десять вещей, которые бывают в порно, но никогда не происходят в реальном сексе

Однако некоторые элементы фильмов для взрослых так просто вошли в наше сознание, что трудно отказаться них в реальной жизни. Лайф рассказывает о десяти вещах, которые не стоит переносить с экрана в собственную постель

1. Все люди противоположного пола думают лишь о сексе с вами

Не стоит думать, что все только и ждут вашего внимания, чтобы наконец сорвать с себя одежду и заняться жарким сексом.

2. Все женщины испытывают оргазм без дополнительной стимуляции

Увы, для достижения оргазма большинству женщин необходима стимуляция клитора и куда больше времени, чем в порно.

3. Все любят анальный секс! И даже без смазки

Нет, не все, и тем более без смазки. Так что если вы хотите попробовать анальный секс, подготовьтесь к нему заранее и купите лубрикант

4. Минет после анального секса — отличная идея

Некоторые элементы порно должны оставаться в порно. Это не просто негигиенично — это по-настоящему опасно для здоровья.

5. Эякуляция на лицо или тело партнерши — важная часть секса

В этом нет ничего плохого, если оба партнера этого хотят. Но прежде, чем эякулировать на лицо девушки, вспомните — вы точно об этом договорились?

6. Чем сложнее позиции и чем чаще они меняются, тем лучше секс

Порно должно быть зрелищным, но на вас никто не смотрит. И не стоит останавливать стимуляцию лишь для того, чтобы сменить позу.

7. Прелюдия — ненужная трата времени

В порно прелюдия занимает 30 секунд и является простой формальностью. Но в реальной жизни отказываться от прелюдии не стоит.

8. Женщинам необходим хороший ракурс — они обожают смотреть

Женщинам вовсе не обязательно видеть гениталии, чтобы достичь оргазма. Картинки у них в голове куда интереснее.

9. Достичь оргазма одновременно очень легко

Женщинам требуется больше времени, и они достигают оргазма далеко не каждый половой акт. И это норма, а не повод для комплексов.

10. Порноактеры — настоящие люди, в жизни они точно такие же, как и на экране

Нет, даже порноактеры различают секс для работы и секс для удовольствия. И в жизни они куда больше похожи на обычных людей.