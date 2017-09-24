Раскрыты шокирующие семейные тайны Юлии Самойловой

На заключительном этапе им пришлось угадывать, кто скрывался под маской Мистера X. В этот раз героем программы стала Юлия Самойлова, которая должна была принимать участие в «Евровидении» в этом году.

Всю жизнь артистка прикована к инвалидному креслу из-за серьезного генетического заболевания - спинальной мышечной атрофии. На передаче Юлия появилась вместе с супругом Лешей, который наблюдал за происходящим из другой комнаты.

Первым испытание проходил Александр Кинжинов, таролог. Он сразу определил, что девушка в кресле светловолосая, а также назвал ее возраст. По видениям специалиста по магическим картам, за Юлю очень переживает некий мужчина, который носит очки. На этих словах певица расплакалась.

«Он сильно переживает, так как мы сейчас поссорились. И пока не помирились», - заявила Самойлова.

По словам потенциальной участницы «Евровидения», размолвка случилась на днях. Отцу Юлии не нравится ее супруг Алексей. Родственник хочет видеть рядом с наследницей надежного человека, который зарабатывал бы много денег. Кинжинов успокоил Юлию и сообщил, что в сентябре она помирится с отцом.

Следующими экстрасенсами стали Жан и Дана. Они увидели, что у родни артистки есть раковые клетки. Комментировать такой прогноз певица отказалась.

«Очень много правильных речей вы говорили. Но я не буду ничего говорить. Вы увидели, я поняла», - заявила Юля.

Константин Гецати сразу понял, что Юля не передвигается без помощи инвалидного кресла. «С такой энергетикой человек не может ходить», - отметил экстрасенс. Молодой человек работает врачом.

Сильная ведьма из Португалии Марина Зуева почувствовала, как Самойлова была на грани смерти. Юлия подтвердила: она знает, что такое состояние комы. В пять лет девочка соскользнула в ванну и едва не захлебнулась. Второй раз маршрутка, в которой ехала девочка с родителями, перевернулась. Ее спас папа, на коленях которого я сидела. По мнению Зуевой, во время последней операции Юлия была «одной ногой» на том свете. Тем не менее, ведьма успокоила Самойлову, заявив, что смерть больше не будет охотиться за ней.

«Ты будешь жить и жить. Мальчика я видела, здоровый будет», - рассказала экстрасенс.

В конце программы Юлия поделилась тяжелыми воспоминаниями. Выяснилось, что отец много раз уходил из семьи, а мама пыталась его вернуть. Девочка всегда понимала, что папа изменяет. Несмотря на тяжелые моменты, Самойлова оказалась довольна участием в передаче, так как на многие жизненные ситуации посмотрела иначе.