Бежавшая из КНДР девушка раскрыла мерзкие факты из жизни Ким Чен Ына

Отец беглянки был старшим офицером корейской армии и лишь после его смерти девушка вместе с семьей решилась покинуть страну. Это обошлось ей в 7 000 долларов взяток, пишет Офигенно.

Публичные казни

Да, в Северной Корее все еще казнят людей и более того прилюдно. А чтобы не было недостатка в зрителях, корейские власти сгоняют на эти «мероприятия» даже школьников. В основном, учащихся старших классов.

Девушка была вынуждена пристутствовать на одной из казней. Тогда были убиты музыканты, которых обвинили в просмотре порно. По ее словам, зрителей собрали около 10 000 человек.

Дорогие обеды

В то время как почти все население голодает, Ким очень любит вкусно поесть и не стесняется тратить на это баснословные суммы. Любимое блюдо диктатора — суп из ласточкиных гнезд, которые ему привозят из Китая. Также он большой фанат икры.

Вот и выходит пару десятков тысяч долларов за одну смену блюд.

Собственный гарем

Только личный гарем Ким Чен Ына состоит из молоденьких девочек. Их специально отбирают по всей стране и только самые красивые из них попадают, практически, в рабство. Они обязаны подавать ему еду, делать массаж и удовлетворять любые его нужды.

Особняки

Естественно, что если ты диктатор, то у тебя есть собственный дворец или даже не один. Так и у Кима множество шикарных поместий по всей территории КНДР.

А еще он ужасный параноик и потому постоянно переезжает с места на место, опасаясь покушений со стороны спецслужб всего мира.

Тоталитаризм

Абсолютно типичное для тоталитраных государств явление — полное зомбирование населения. Каждый день по ТВ рассказывается о том, что они лучшая нация, а остальные им просто завидуют и хотят уничтожить.

Альтернатив официальной информации нету. Информация, в целом, закрытая, ничто не поступит в страну и не выйдет за ее пределы.

Чего только стоит история, которая произошла в 2014 году на Чемпионате мира по футболу. Тогда в финальном матче сошлись немцы и аргентинцы, и именно первые увезли заветный трофей на родину. А в то же время, по всей КНДР было объявлено, что именно их сборная стала чемпионом мира.