Интервью с Мэнсоном закончилось для журналиста щелчком по гениталиям

Журналист британского издания The Guardian Алексис Петридис рассказал о своих впечатлениях после интервью с музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Запись появилась в его микроблоге в Twitter.
«Встретился с великим Мэрилином Мэнсоном. Мы поговорили, напились, он щелкнул меня по яичкам и предложил побороться», — написал журналист.
Твит собрал почти тысячу лайков и 500 ретвитов.
В комментариях пользователи похвалили Петридиса, отметив, что его описание идеально олицетворяет образ Мэнсона.
Другие продемонстрировали, как именно выглядит процесс щекотания гениталий.
Некоторые отметили, что ничуть не удивлены тем, как прошло интервью, и также похвалили «старика-рокера» Мэнсона. О факте щекотания журналист упомянул и в самом интервью, которое было опубликовано на сайте The Guardian в четверг, 21 сентября.
Happy Friday America. pic.twitter.com/qhoW5zoVds— IndivisibleSATX (@SATXIndivisible) 22 сентября 2017 г.