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Интервью с Мэнсоном закончилось для журналиста щелчком по гениталиям

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Мэрилин Мэнсон | ФОТО: Reuters / Scanpix

Журналист британского издания The Guardian Алексис Петридис рассказал о своих впечатлениях после интервью с музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Запись появилась в его микроблоге в Twitter.

«Встретился с великим Мэрилином Мэнсоном. Мы поговорили, напились, он щелкнул меня по яичкам и предложил побороться», — написал журналист.

Твит собрал почти тысячу лайков и 500 ретвитов.

В комментариях пользователи похвалили Петридиса, отметив, что его описание идеально олицетворяет образ Мэнсона.

Другие продемонстрировали, как именно выглядит процесс щекотания гениталий.

Некоторые отметили, что ничуть не удивлены тем, как прошло интервью, и также похвалили «старика-рокера» Мэнсона. О факте щекотания журналист упомянул и в самом интервью, которое было опубликовано на сайте The Guardian в четверг, 21 сентября.

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