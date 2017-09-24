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Ты всю жизнь разбивал яйца неправильно. Вот как это надо делать!

99% людей не знают об этом!

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ФОТО: Скриншот с видео

Как вы разбиваете яйцо, когда хотите приготовить омлет? Попробуем отгадать: вы бьёте его о край емкости или разбиваете скорлупу ножом, держа яйцо над миской, пишет Лайф.

Эксперты-кулинары рассказали Daily Meal, почему этот способ — неправильный.

Оказывается, когда мы разбиваем яйцо над миской, частички скорлупы неизбежно попадают в пищу. А когда мы используем нож, их количество лишь увеличивается, ведь осколки проникают внутрь яйца. Но есть простой и эффективный способ разбить яйцо и не наесться скорлупы: достаточно стукнуть им о плоскую поверхность, например о стол.

howcast.com

Эксперты утверждают, что один резкий удар по столешнице — всё, что нужно, чтобы идеально расколоть скорлупу. Но 99,9 процентов людей игнорируют этот логичный способ и в результате получают блюда с твёрдыми и невкусными вкраплениями. Кроме того, при ударе о плоскую поверхность не повреждается желток, а это важно при приготовлении яичницы-глазуньи или яиц пашот.

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