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Одно маленькое изменение в спальне по фэншуй, которое поможет вам высыпаться

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Эту кровать читатель сделал сам | ФОТО: Фото читателя.

Эксперт фэншуй Аманда Гибби Петерс поделилась простым секретом, который позволит сделать ваш сон крепче и качественнее. Оказывается, стоит убрать из спальни зеркало, и бессонница больше не будет вашей проблемой, пишет Лайф.

Аманда уверена, что зеркало, установленное рядом с кроватью, мешает своему владельцу спокойно спать. Эксперт предлагает простое решение — попробуйте завешивать зеркало на ночь. Это позволит вам оценить качество сна, не устраивая глобальных перестановок в спальне. Если вы действительно почувствуете разницу, зеркало стоит убрать из комнаты.

Если вы не можете обойтись без зеркала в спальне, то просто перевесьте его. Разместите зеркало так, чтобы в нём не отражалась ваша кровать.

Согласно принципам фэншуй, зеркала напрямую связаны с негативной энергией и могут перенаправлять её на своего владельца. Есть и более логичное объяснение: зеркальная поверхность отражает свет, и из-за этого общая освещённость спальни повышается. А чем светлее в вашей спальне по ночам, тем хуже вы будете высыпаться и тем чаще вас станет мучить бессонница.

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