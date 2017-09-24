Бузова в бесстыжем наряде возмутила фанатов голой грудью (ФОТО)

В этом году музыкальная премия Musicbox отмечает пятилетие. По красной дорожке перед награждением прошли самые актуальные отечественные исполнители – Кристина Орбакайте, Валерия, Нюша, Алексей Воробьев, Марк Тишман и многие другие.

К премии артисты основательно подготовились – худели, качались, кололи ботокс, загорали, шили платья. Но всех затмила ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Она начала успешную певческую карьеру, готовится дать осенью дебютный сольный концерт. И поэтому сегодня ей надо любыми средствами заставить о себе говорить и писать. Ведь любой ажиотаж благотворен для продаж, пишет Дни.ру. А провокация – проверенный ход.

На премию звезда явилась в стильном прозрачном черном платье, под которым явственно виднелись черные стринги. Бюстгальтер Ольга сознательно "забыла" дома. Соски она не прикрыла даже модными стикини. И поэтому все прелести Бузовой можно было рассмотреть вблизи в деталях.

У поющей ведущей отличная фигура, ей нечего скрывать и прикрывать. Поэтому подобный откровенный наряд она вполне может себе позволить. Бузова извивалась, изгибалась, позировала... Хотя пуритане и шептались: "Какой разврат!", "Совсем стыд потеряла!", "Пошлость!"

Но главное, наряд Бузовой никого не оставил равнодушным. Его обсуждали, критиковали, хвалили. Значит, образ Ольге удался. А очередная провокация только добавила ей очков.