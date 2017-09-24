Сезон открыт: семь мифов о простуде и вирусах, которые мешают вам выздороветь

И про профилактику, и про симптомы, и про лечение… Но - нет! Мифы о простуде передаются из поколения в поколение. Проверим?

Миф № 1. Температуру нужно сбивать жаропонижающими лекарствами

Температурная реакция - показатель активности иммунитета. Если он борется с вирусами, то температура повышается до 38–39 градусов, пишет SuperStyle.

Это значит, что защитная система организма сама с ними разберется. Выздоровление наступит через 5–7 дней, а не растянется на две недели, как в случае приема жаропонижающих при температуре 37.

При этом надо много пить, так как вирусные частицы, разрушаясь, выделяют в кровь пирогенные вещества, поддерживающие лихорадку, а питье вымывает их из организма. Жаропонижающим эффектом обладает даже… простая вода, но гораздо эффективнее чай с липовым цветом, лимоном, медом или малиновым вареньем!

Миф № 2. Сквозняки ведут к простуде

Проветривание - эффективное средство профилактики вирусных инфекций. Даже зимой надо проветривать квартиру или офис не реже чем раз в час. А летом вообще зачем закрывать окна?

В воздухе, почти лишенном кислорода, вирусы кишмя кишат, увеличивая риск простудиться на ровном месте. Даже в холодную погоду на улице меньше шансов заболеть, чем в плохо вентилируемом помещении.

Вспомните! Наверняка у вас были случаи, когда в поезд, самолет или автобус вы садились здоровым, а выходили - чихающим или шмыгающим носом. Ученые объясняют повышенную заболеваемость гриппом и ОРВИ в холодное время года тем фактом, что в простудный сезон мы больше времени проводим в закрытых помещениях, что увеличивает вероятность заражения.

Миф № 3. В квартире должно быть тепло

Люди в тепличных условиях начинают болеть из-за так называемой «растренированности» иммунной системы.

Утро. Фото иллюстративное. Panther Media/Scanpix

Тепло превращает организм в «неженку», лишая его противовирусной защиты, а прохлада, наоборот, его тонизирует. Поддерживайте в квартире «бодрящую» температуру - 18–20 °С.

Когда она повышается до «уютной» - 24–26 °С, становится причиной перегревания и усиленного потоотделения. Потом вы попадаете на улицу в состоянии «усиленной теплоотдачи», теряете слишком много тепла, переохлаждаетесь и заболеваете - даже не в очень холодную погоду.

Миф № 4. Кашлять и чихать вредно

Вредно чихать и кашлять на других: ваши вирусы разлетаются на 4 м, заражая всех, кто оказался в зоне инфекционного поражения. Но самому больному чихание и кашель полезны - помогают освободиться от слизи в носу и бронхах. Вот почему

было бы крайне недальновидно и опасно заглушать эти естественные рефлекторные реакции при простуде, если только в них не преобладает аллергический компонент.

В этом случае нужны препараты от аллергии и средства, подавляющие деятельность кашлевого центра. А при влажном кашле тормозить этот центр ни в коем случае нельзя - мокрота должна отходить. Нужны отхаркивающие средства - вроде мать-и-мачехи, аниса, грудного сбора - а не противокашлевые.

Миф № 5. На Севере люди гриппуют чаще, чем на Юге