Вот как сложилась судьба темноволосой солистки легендарной группы ABBA

Записи коллектива были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров. Участники квартета были первыми представителями континентальной Европы, завоевавшими первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран (США, Великобритания, Канада, Ирландия, Австралия и Новая Зеландия). В 2010 году у них появилась своя звезда в Зале славы рок-н-ролла.

ABBA. SCANPIX/SVT

Квартет был назван по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Все они, кроме последней, шведы. И именно о ней сегодня пойдет речь. У женщины сложилась очень непростая и интересная судьба, пишет Офигенно.

SCANPIX/AFP

Да и в самой группе она выделялась. Все светловолосые, а она зажигательная и красивая брюнетка с узнавающимся проникновенным голосом. Анни-Фрид Лингстад родилась во время войны, 15 ноября 1945 года в Норвегии. Ее мать, 19-летняя Сюнни Лингстад забеременела от немецкого военного Альфреда Хаазе.

Так и появилась на свет будущая певица. Ее отец так и не узнал о рождении дочери, в Германии его ждала другая семья, и он вернулся к ней, как только завершились военные действия.

ABBA. SCANPIX/BONNIERARKIVET

Через 32 года в 1977 году журналисты издания «Bravo» разыскали отца тогда уже известной Анни-Фрид Лингстад и свели их. Но отношения у них после стольких молчания так и не сложились.

В трехлетнем возрасте мать девочки, отправила ее к бабушке в Швецию. Сюнни Лингстад слишком досаждали насмешки, вызванные появлением незаконного ребенка. Она планировала начать новую жизнь. Но судьба сложилась иначе. Уже через несколько месяцев женщина умерла от почечной недостаточности в 21 год. Маму Анни-Фрид Лингстад также почти не помнит.

SCANPIX/DN

Девочка нашла себя в творчестве. С 13 лет она начала выступать, пела кавер-версии на хиты Гленна Миллера и Дюка Элингтона. А в 17 основала собственную группу «Anni-Frid Four».

В этом же возрасте Анни-Фрид вышла замуж. Ей хотелось создать семью, которой у нее не было. Ее избранником стал музыкант Рагнара Фредрикссон. В браке у них родился сын Ханс Рагнар Фредрикссон в 1963 и дочь Энн Лиса-Лотте Фредрикссон в 1967. Сразу после появления последнего ребенка супруги расстались.

SCANPIX/EXPRESSEN

Ей было тяжело одной с двумя маленькими детьми. Но судьба подарила Лингстад встречу с Бенни Андерссоном, будущим участником группы ABBA. С 1971 года они начали жить вместе, в 1978 оформили отношения, и еще три года пробыли в браке. Это были десять лет счастливой жизни для Анни-Фрид Лингстад.

SCANPIX/Sven

Что интересно, этими же временными рамками датируется и существование самого популярного музыкального коллектива. Как только пара разошлась, остановилась работа и в самом квартете. Возможно, всё это время он держался на плаву благодаря энергетике любви Лингстад и Андерсонна.

SCANPIX/TT NEWS AGENCY

Анни-Фрид захотела перевернуть страницу. Певица уехала из Швеции. Какое-то время она жила в Лондоне. Потом и в городе любви в Париже, где в 1984 записала свой первый сольный альбом «Shine». Через два года поселилась в Швейцарии, раз и навсегда.

SCANPIX/EXPRESSEN

А там певицу ждал ее давний друг, титулованный принц Генрих Руццо Рейсс фон Плауэн. В 1992 году она вышла за него замуж. Так бывшая участница группы ABBA превратилась в Её Светлость принцессу Анни-Фрид Рейсс фон Плауэн. Через шесть лет ее дочь умерла в автомобильной катастрофе, а еще через год рак забрал жизнь ее супруга.

SCANPIX SWEDEN

Анна-Фрид превратилась во вдову-княгиню. Она поддерживает тесные дружеские отношения со шведской королевской семьей, занимается благотворительностью, экологическими проектами по защите окружающей среды. Женщина живет в альпийском поселке Церматт, ведет здоровый образ жизни, и не задумывается над продолжением музыкальной карьеры.

Krister Larsson/SCANPIX

Делись статьей в соцсетях со всеми любителями хитов 80-ых!