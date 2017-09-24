Удача сегодня на стороне Львов... Узнай, что ждет других знаков Зодиака в гороскопе на 24 сентября!

Работы будет много, и далеко не всех поставленных целей удастся добиться без труда. Но те, кто сохраняет оптимизм и уверенность в себе, смогут найти общий язык с новыми партнерами и преодолеть разногласия со старыми.
Обстановка в деловом коллективе становится более доброжелательной, не доставляют хлопот недоброжелатели, погрузившиеся в собственные дела. Не исключены финансовые трудности, значительные расходы, пишет Дворец.
День подходит для неформального общения, встречи со старыми друзьями приносят много радости. Велика вероятность перемен в личной жизни, возможны новые романтические увлечения или возрождение прерванных отношений.
Овен
День легких успехов и приятных совпадений, можно добиться многого благодаря умению общаться с людьми, отстаивать свою точку зрения и при этом избегать конфликтов и вообще острых ситуаций. Идеи, появившиеся сегодня, позволят вам достичь поставленной цели, справиться с задачами, которые раньше казались неразрешимыми. Легко дается решение бытовых проблем, можно начинать ремонт или готовиться к переезду.
Значительно расширить свой круг общения поможет участие в увеселительных мероприятиях. Инициатива в романтических отношениях приветствуется, но и о чувстве меры забывать не стоит – дайте и любимому человеку возможность проявить себя.
Телец
Достижимы любые цели профессионального характера, вы не страдаете от дефицита энтузиазма или недостатка делового рвения. Материальное вознаграждение за труды последует несколько позже, пока же финансовая ситуация оставляет желать лучшего, а потому нужно быть экономнее и отказаться от лишних расходов. Настроение переменчиво, порой вы всерьез переживаете из-за мелочей, а в другие моменты стоически встречаете по-настоящему значительные трудности.
Романтические и семейные отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, вы найдете, чем порадовать близких людей, и они наверняка ответят вам тем же. Прекрасная физическая форма позволит получить массу удовольствия от путешествий и отдыха на природе.
Близнецы
Вы непостоянны в своих желаниях, а потому не можете определиться с планами на будущее, хотя это давно пора сделать. Постарайтесь настроиться на серьезный лад, вспомнить обещания, которые вы давали себе и окружающим, и приступайте к их выполнению. Активное участие в спортивных мероприятиях всерьез утомит вас, что заставит отказаться от ранее составленных планов.
Влияние положительных тенденций на ваши отношения с любимым человеком достаточно сильно, что позволяет решить многие имеющиеся проблемы и избежать новых разногласий. Значительные перемены в личной жизни возможны у юных представителей знака.
Рак
У вас будет немало поводов для радости. Так, вероятны весьма значительные успехи в работе, прогресс в делах, которые особенно важны для вас. Можно рассчитывать на поддержку старых и новых деловых партнеров, вас не подведут коллеги и друзья. Вы обаятельны и полны жизненной энергии, а потому притягиваете к себе людей, жаждущих общения. Далеко не все достойны вашего внимания – будьте разборчивы, чтобы позже не пришлось пожалеть о поспешно принятых решениях.
Вероятно получение подарков и знаков внимания от родственников, вас порадует общение с членами семьи и любимым человеком, атмосфера дома пронизана душевным теплом. Возможны интересные поездки, запоминающийся отдых в необычных, экзотических местах.
Лев
Вы будете легко и непринужденно чувствовать себя в любом обществе, что позволит завязать во всех отношениях приятные знакомства. Избежать ошибок помогут врожденные практичность и здравый смысл: именно благодаря им вы выберете из нескольких вариантов решения проблем наиболее легкий и верный. Удачными будут крупные покупки, возможно получение ценных подарков.
Романтические перспективы благоприятны, однако на данном этапе развитие отношений в меньшей степени зависит от вас, и в большей – от другого человека. Не пытайтесь доказать, что ваше видение мира является единственно верным; достаточно вовремя принять во внимание чужую точку зрения, чтобы предотвратить конфликты.
Дева
Романтические отношения развиваются стремительно, вас ждет немало приятных переживаний, связанных с личной жизнью. Влюбленные смогут решить массу самых разнообразных проблем, мешавших их счастью, стабильные пары переживают период обновления чувств. Омрачат день споры со старшими родственниками, возвращение к обсуждению вопросов, на которые вы уже нашли ответы.
Благоприятная ситуация складывается в сфере финансов, возможны денежные поступления, а также предложения, сулящие увеличение доходов. Старайтесь иметь дело с проверенными людьми и надежными союзниками; недоброжелатели попытаются заслужить вашу симпатию, руководствуясь исключительно собственными темными целями.
Весы
Благоприятный день, открывающий широкий простор для деятельности. Вероятно появление новых идей, проектов, реализация которых окажется делом интересным и увлекательным. Ваши возможности увеличиваются благодаря появлению новых партнеров и союзников. Руководство настроено по отношению к вам снисходительно, ошибки и промахи легко сходят с рук. Есть шанс добиться успехов в учебе и исследовательской деятельности, однако это потребует терпения и концентрации внимания.
Личные отношения гармоничны, вам удастся избежать ссор с людьми, чья точка зрения отлична от вашей. Не вызовет негативных эмоций общение с теми, кто некогда проявил себя не с лучшей стороны.
Скорпион
Не вызовет трудностей решение профессиональных задач, достижение поставленных целей. Можно реализовать ранее появившиеся идеи, разработать план действий на будущее; умение мыслить здраво и не поддаваться на провокации избавит вас от ненужных споров, неприятных бесед. Есть шанс заслужить расположение руководства и влиятельных людей, которые окажут вам поддержку в будущем.
Порадуют отношения с родственниками, останутся в прошлом разногласия, касающиеся бытовых и финансовых проблем. Возможны приятные встречи со старыми друзьями, богатый впечатлениями отдых в компании любимого человека. Хорошо сложатся поездки, в том числе и неожиданные – не бойтесь импровизировать.
Стрелец
Отличный день для решения финансовых вопросов. Можно планировать покупки, приобретать вещи для всей семьи. Многим представится возможность обсудить с руководством вопросы собственного карьерного роста, решить профессиональные трудности, которые давно вселяют беспокойство. Новые предложения покажутся сомнительными, но не отвечайте отказом, пока не получите максимум информации: вполне вероятно, что даже за самый скромный, на первый взгляд, проект имеет колоссальные перспективы.
Спокойный день с точки зрения личной жизни, перемены возможны лишь в том случае, если вы сами выступите их инициатором. Следует помнить, что настроение ваше нестабильно, поэтому от опрометчивых поступков лучше отказаться и мостов за собой не сжигать.
Козерог
Семейные разногласия не испортят вам настроения – вместо того, чтобы предаваться унынию, вы займетесь поиском выхода из создавшегося положения и преуспеете в этом нелегком деле. Найдутся люди, готовые помочь вам в реализации новых идей, возможны интересные предложения, касающиеся как работы, так и отдыха. Пригодится ваше умение сглаживать конфликты, примирять ссорящихся.
Старайтесь не пользоваться непроверенной информацией, не принимайте всерьез слухи и сплетни. Ваше обаяние обезоружит недоброжелателей, а на потенциальных партнеров произведет неотразимое впечатление. Есть вероятность романтических увлечений, которые перерастут в серьезные отношения, если вы этого захотите.
Водолей
Ваши усилия принесут хорошие плоды, не будут напрасными долгие раздумья над важными вопросами и проблемами. Нет нужды принимать решения в спешке, окружающие подстроятся под комфортный для вас ритм. Жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне и при правильном распределении нагрузок вам не грозят ни переутомления, ни резкие смены настроения.
Складывается благоприятная ситуация для откровенных бесед на «больные» темы; не забывайте о вежливости и чувстве такта, когда имеете дело с чувствительными натурами – в слона может превратиться самая крохотная муха. Любимый человек испытывает ваше терпение; не поддавайтесь на провокации, а мелкие разногласия старайтесь обратить в шутку. Оптимизм – ключ к решению всех проблем в личной жизни.
Рыбы
Будьте терпеливы, не всех поставленных целей можно добиться быстро. Умение ждать – ваше основное оружие в борьбе с недоброжелателями, которые склонны торопиться и потому совершают ошибки одну за другой. Решение имущественных вопросов связано с некоторыми трудностями, не стоит в этот день покупать дорогие вещи и сложную технику.
Вероятен значительный прогресс в делах, касающихся дома и семьи. Любимый человек будет рад вашему обществу, можно назначать на этот день романтические свидания, встречи с людьми, вызывающими у вас особую симпатию. Настроение стабильно, мелкие трудности не исключены, но они не лишат вас душевного равновесия. Жизненный потенциал достаточно высок.