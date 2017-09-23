Апокалипсис отменяется: почему конец света не наступил 23 сентября

По его сведениям 23 сентября Земля столкнется с Планетой Х, которая также известна как Нибиру, и наступит конец света, сообщает Комсомольская правда.

Отмечается, что у нумеролога был разброс в датах – с 20 по 23 сентября.

Мид свои предположения аргументировал пророчествами в Библии, египетскими пирамидами и предсказаниями монахов-бенедиктців.

Однако, если верить предсказаниям, еще 20 сентября можно было ожидать появление Нибиру в поле зрения, но этого не произошло.

В связи с этим, астрологи считают, что Мид погорячился со своими прогнозами.

В 2011 году несколько авторов пророчеств о конце света были удостоены Шнобелевской премии в области математики. Ее поделили: американцы Дороти Мартин, предрекавшая глобальную катастрофу в 1954году, Пэт Робертсон с своим концом, назначенным на 1982 год, Элизабет Профет (1990), кореец Ли Янг Рим (1992),представительница Уганды Кредония Мверинде (1999) и известный проповедник Гарольд Кемпинг, который начал пугать концом света с 1994 года, потом назначил его на 21 мая 2011 года, потом перенес на 21 октября 2011 года.

Лауреатов отметили за то, что они “научили мир с осторожностью производить математические вычисления, а потом делать прогнозы на их основе”. Не исключено, что Шнобелевский комитет по достоинству оценит и исследование Девида Мида. Возможно, уже в следующем году.