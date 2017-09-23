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В США телеэфир прервало экстренное сообщение о конце света

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Апокалипсис. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Эфир нескольких телеканалов американского округа Ориндж прервало объявление о грядущем конце света. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и слова очевидцев.

Известно, что сначала на экране появилась надпись "Экстренное предупреждение", после чего заговорил мужской голос. Некоторые телезрители рассказали, что происходящее напоминало "радиопередачу, транслируемую по телевизору".

"Поймите, настанут очень жестокие времена", - отмечалось в сообщении.

"Я вздрогнула от неожиданности, поскольку громкость увеличилась в несколько раз. Но я не была напугана, потому что знала, что за этим, скорее всего, стоят какие-нибудь хакеры", -призналась Эрин Майрлес.

По словам представителей телеканалов, предупреждение было отключено сразу же, как они узнали о проблеме. Они отметили, что трансляция, судя по всему, предназначалась для одной из передач на радио, однако из-за технических неполадок вышла в телеэфир состандартной заглушкой на случай экстренных сообщений.

Отметим, что именно на 23 сентября 2017 года американский нумеролог "запланировал" новый "конец света" на Земле.

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