Задержанная за проституцию сотрудница полиции: меня подставили!
23 сентября 2017 г., 16:53
По словам девушки, над ней просто решила пошутить приятельница, подбросив в сумочку смазку, эротическое белье, чулки и презервативы.
Старший сержант полиции, задержанная в Москве за проституцию, заявила, что её подставила подруга. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, передает Лайф.
"Это розыгрыш такой, она у меня шутница-веселуха!" — заявила 29-летняя помощница оперативного дежурного.
По словам девушки, подруга подбросила в ее сумочку чулки, презервативы, смазку и эротическое нижнее белье, а также ответила по телефону ее голосом и заставила поехать на встречу с оперативниками.
Сообщается, что после допроса сотрудницу полиции отпустили.