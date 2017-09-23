Задержанная за проституцию сотрудница полиции: меня подставили!

Старший сержант полиции, задержанная в Москве за проституцию, заявила, что её подставила подруга. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, передает Лайф.

"Это розыгрыш такой, она у меня шутница-веселуха!" — заявила 29-летняя помощница оперативного дежурного.

По словам девушки, подруга подбросила в ее сумочку чулки, презервативы, смазку и эротическое нижнее белье, а также ответила по телефону ее голосом и заставила поехать на встречу с оперативниками.

Сообщается, что после допроса сотрудницу полиции отпустили.