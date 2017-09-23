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Задержанная за проституцию сотрудница полиции: меня подставили!

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ФОТО: Mash

По словам девушки, над ней просто решила пошутить приятельница, подбросив в сумочку смазку, эротическое белье, чулки и презервативы.

Старший сержант полиции, задержанная в Москве за проституцию, заявила, что её подставила подруга. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, передает Лайф.

"Это розыгрыш такой, она у меня шутница-веселуха!" — заявила 29-летняя помощница оперативного дежурного.

По словам девушки, подруга подбросила в ее сумочку чулки, презервативы, смазку и эротическое нижнее белье, а также ответила по телефону ее голосом и заставила поехать на встречу с оперативниками.

Сообщается, что после допроса сотрудницу полиции отпустили.

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