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Пройди и узнай: тест на психологическое состояние по картинкам
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23 сентября 2017 г., 15:51
Изображение из теста Роршаха. Фото иллюстративное.
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ФОТО: Panther Media/Scanpix
Тест расскажет счастливы ли Вы и поведает о состоянии вашей души и уровне тревоги.
тест
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