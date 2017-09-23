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Пройди и узнай: тест на психологическое состояние по картинкам

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Изображение из теста Роршаха. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Тест расскажет счастливы ли Вы и поведает о состоянии вашей души и уровне тревоги.

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