Фото: звезда реалити-шоу оконфузилась из-за слишком короткого платья
23 сентября 2017 г., 15:23
22-летняя звезда британского реалити-шоу Geordie Shore Хлои Ферри имеет славу девушки без комплексов, но неожиданный порыв ветра, задравший ей платье, заставил модель залиться румянцем от смущения, пишет Лайф.
Хлои Ферри. Vida Press
Пикантный момент попал в объективы камер папарацци. Вышло, правда, чуть хуже, чем у Мэрилин Монро...
Хлои Ферри. Vida Press
Хлои Ферри часто сравнивают со звездой американского реалити-ТВ Кайли Дженнер — младшей сестрой Ким Кардашян. Девушки и правда похожи:
Кайли Дженнер. Scanpix/Instagram