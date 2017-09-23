Фото: звезда реалити-шоу оконфузилась из-за слишком короткого платья

Хлои Ферри. Vida Press

Пикантный момент попал в объективы камер папарацци. Вышло, правда, чуть хуже, чем у Мэрилин Монро...

Хлои Ферри. Vida Press

Хлои Ферри часто сравнивают со звездой американского реалити-ТВ Кайли Дженнер — младшей сестрой Ким Кардашян. Девушки и правда похожи: