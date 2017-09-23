Определены участники 18 сезона «Битвы экстрасенсов»: среди них есть эстонка!
23 сентября 2017 г., 12:32
Сегодня, 23 сентября, в эфир выйдет первый выпуск нового сезона самого рейтингового шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов».
На официальном сайте телеканала разместили ролик, в который вошли кадры с участниками нового сезона. На 11 секунде в ролике появляется эстонская шаманка Ану.
Напомним, в сегодняшнем выпуске будут показаны сотни колдунов, магов, ясновидящих и ведьм, которым предстоит разгадать тайну черной ширмы, найти человека в багажнике одной из 30 машин, и разгадать загадку мистера Икс, не видя и не слыша его. В конце серии будут озвучены имена 12 лучших экстрасенсов, которые и станут участниками новой «Битвы»!