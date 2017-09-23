Фото: Ани Лорак в сексуальном купальнике блеснула бюстом на отдыхе
23 сентября 2017 г., 13:31
Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram яркими кадрами из путешествия. Лорак вместе с мужем Муратом и шестилетней дочерью Софией отправилась на Сардинию, пишет Сегодня.
Каролина поделилась трогательным семейным фото и продемонстрировала подтянутую фигуру.
Ани предстала в слитном красном купальнике. Певица похвасталась идеальным загаром.
"Немного солнца перед холодными деньками. Люблю красный, солнце, море", – подписала кадр звезда.
"Ваша фигура мотивирует быть красивой", "Шикарная фигура", "Какой потрясающий купальник", "Красный вам очень идет", "Красавица, но загар под другие трусы", "Красавица, сногсшибательная", "Ужасны эти полоски белые", – комментируют пользователи.