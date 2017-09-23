Фото: Ани Лорак в сексуальном купальнике блеснула бюстом на отдыхе

Каролина поделилась трогательным семейным фото и продемонстрировала подтянутую фигуру.

Ани предстала в слитном красном купальнике. Певица похвасталась идеальным загаром.

"Немного солнца перед холодными деньками. Люблю красный, солнце, море", – подписала кадр звезда.

"Ваша фигура мотивирует быть красивой", "Шикарная фигура", "Какой потрясающий купальник", "Красный вам очень идет", "Красавица, но загар под другие трусы", "Красавица, сногсшибательная", "Ужасны эти полоски белые", – комментируют пользователи.