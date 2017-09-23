Ух! 68-летняя Пугачева нарядилась как девочка-кокетка (ФОТО)

У его героя в "Чайке" непростые отношения с матерью-актрисой. И Пресняков уверяет, что не играет эту роль, а просто показывает себя, каким есть – мол, достал все то, что было внутри.

Мать Никиты Кристина Орбакайте и его молодая жена Алена Краснова итог многомесячной работы Преснякова уже оценили – были на репетиции и премьере. А вот Алла Пугачева – бабушка актера – на первые показы не пошла сознательно. Хотела, видимо, чтобы спектакль устаканился, актеры, что называются, разыгрались.

Теперь же Примадонна пожаловала оценить постановку корейца Те Сик Кана. Элегантное черное платье-миди, бархатный оранжевый пиджак, высокие сапоги, массивные украшения – певица выбрала стильный кокетливый образ. Дополняли его элегантный клатч и массивные очки без диоптрий.