20-летняя сестра Ким Кардашян беременна

Вот так новости! Если верить западным СМИ, 20-летняя Кайли Дженнер и ее 25-летний бойфренд Трэвис Скотт готовятся к рождению первенца, пишет Сплетник.
Они сообщили эту новость друзьям несколько недель назад. Их родные уже давно в курсе. Кайли очень взволнована,
— сообщил источник из окружения телезвезды, слова которого подтвердил и другой инсайдер, отметивший, что "для Кайли новость о беременности была неожиданностью, но она в восторге от происходящего".
Некоторые таблоиды сообщают и другие подробности. Так, Кайли должна родить в феврале 2018 года. Кого? По слухам, пара ждет девочку.
Впрочем, подписчики Дженнер в социальных сетях недоверчиво отнеслись к появившейся в прессе информации. По их мнению, последние публикации знаменитости в Instagram — опровержение сообщений о беременности Кайли, хотя некоторые все же и предполагают, что это могут быть архивные кадры.