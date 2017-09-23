20-летняя сестра Ким Кардашян беременна

Они сообщили эту новость друзьям несколько недель назад. Их родные уже давно в курсе. Кайли очень взволнована,

— сообщил источник из окружения телезвезды, слова которого подтвердил и другой инсайдер, отметивший, что "для Кайли новость о беременности была неожиданностью, но она в восторге от происходящего".

Некоторые таблоиды сообщают и другие подробности. Так, Кайли должна родить в феврале 2018 года. Кого? По слухам, пара ждет девочку.

Впрочем, подписчики Дженнер в социальных сетях недоверчиво отнеслись к появившейся в прессе информации. По их мнению, последние публикации знаменитости в Instagram — опровержение сообщений о беременности Кайли, хотя некоторые все же и предполагают, что это могут быть архивные кадры.