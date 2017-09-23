Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

20-летняя сестра Ким Кардашян беременна

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Scanpix

Вот так новости! Если верить западным СМИ, 20-летняя Кайли Дженнер и ее 25-летний бойфренд Трэвис Скотт готовятся к рождению первенца, пишет Сплетник.

Они сообщили эту новость друзьям несколько недель назад. Их родные уже давно в курсе. Кайли очень взволнована,

— сообщил источник из окружения телезвезды, слова которого подтвердил и другой инсайдер, отметивший, что "для Кайли новость о беременности была неожиданностью, но она в восторге от происходящего".

Некоторые таблоиды сообщают и другие подробности. Так, Кайли должна родить в феврале 2018 года. Кого? По слухам, пара ждет девочку.

Впрочем, подписчики Дженнер в социальных сетях недоверчиво отнеслись к появившейся в прессе информации. По их мнению, последние публикации знаменитости в Instagram — опровержение сообщений о беременности Кайли, хотя некоторые все же и предполагают, что это могут быть архивные кадры.

Наверх