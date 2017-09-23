Победитель «Евровидения» Сальвадор Собрал находится при смерти

По информации зарубежных СМИ, Собрал, который страдает от порока сердца, нуждается в срочной трансплантации. В настоящий момент артист ожидает донорский орган.

«Состояние здоровья Сальвадора Собрала не позволяет ему покинуть Отдел интенсивной терапии больницы в Лиссабоне. Прогноз сохраняется, и его посещения ограничены», — сообщают представители медицинского учреждения.

Многие пользователи социальных сетей и коллеги Сальвадора Собрала переживают по поводу его здоровья. Они оставляют посты в социальных сетях, в которых желают артисту поскорее пойти на поправку. Поклонники конкурса «Евровидение» со всего мира выразили беспокойство по поводу состояния исполнителя. «Посылаю тебе теплые объятия», «Все будет хорошо. Мы верим в тебя. Ты вернешься на сцену и снова будешь петь песни, которые заставят людей чувствовать. Ты такой сильный и со всем справишься. Мы знаем об этом. Не впадай в депрессию», «Мы тебя любим», «Как жаль!», «Здоровья тебе!», «Почувствуй нашу поддержку», — пишут поклонники Собрала из России, Италии, Франции, Греции, Испании, Украины и других стран.

Певица Джамала тоже решила поддержать коллегу в «Инстаграме». Исполнительница опубликовала пост, в котором пожелала Сальвадору всего наилучшего.

«Мы должны молиться за тебя! Сил тебе, Сальвадор! С тобой все будет хорошо! С любовью, Джамала», — поделилась артистка в своем микроблоге.

Напомним, что португальский певец Сальвадор Собрал одержал победу в «Евровидении-2017» с композицией «Amar pelos dois». Артист набрал рекордные за всю историю международного песенного конкурса 758 очков. Известно, что молодой человек серьезно болен с рождения — у него порок сердца. Поэтому Сальвадор не смог принимать участие в «Евровидении» на общих основаниях и пропустил репетиции полуфинала. Родные Собрала заранее предупредили организаторов мероприятия о его недуге, поэтому те пошли на уступки и разрешили музыканту появиться в самый последний момент.