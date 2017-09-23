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Курьез: 18-минутное видео с парой, занявшейся сексом в пиццерии, показали в зале суда

ФОТО И ВИДЕО!

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ФОТО: Anna Gowthorpe/PA Wire/PA Images

В феврале этого года Даниэлла Херст и Крейг Смит из Бридлингтона занялись сексом в ресторане Domino’s Pizza, пока ожидали свой заказ, пишет Лайф.

Действия пары попали на камеры видеонаблюдения, и теперь любовники предстали перед судом. По сообщению Daily Mail, несдержанным молодым людям грозит тюремное заключение.

18-минутное видео с участием пары было показано прямо в зале суда города Скарборо. Само судебное заседание заняло всего полчаса — этого хватило, чтобы признать любовников виновными в непристойном поведении в общественном месте. Интересно, что в зале суда присутствовала лишь Даниэлла — Крейг в этот момент находился под арестом за другие преступления.

Сообщается, что во время демонстрации видеоролика 28-летняя Даниэлла Херст сидела съёжившись и опустив глаза. Девушка признала все обвинения и назвала своё поведение ужасным. Несмотря на раскаяние, ей, как и её партнёру, грозит тюремное заключение. Окончательный приговор по делу любовников будет объявлен 17 октября.

Scanpix/PA Images

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