Вот почему на шоколаде появляется белый налет. А вы знали?

Ваша шоколадка побледнела. На ней откуда-то появились странные белые пятна или светлый налет. Неужели любимое лакомство испортилось или подверглось заражению инфекцией? На запах ничего странного вы не обнаружили, но все равно боитесь положить шоколадку в рот, пишет Маркетиум.

Не нужно бить тревогу! Это лишь означает, что шоколад, как выражаются специалисты, “поседел” вследствие химических процессов. Существуют две причины “поседения” шоколада, и обе сказываются на его внешнем виде.

Обычно “поседение” происходит, когда шоколад подвергается воздействию теплых температур. В результате он покрывается белой пленочкой или налетом, что вызвано выделением жиров какао-масла. Под влиянием высоких температур, которые вызывают плавление или размягчение шоколада, входящие в его состав жиры распадаются. Именно поэтому на лакомстве и появляются белые полосы или пятна.

Когда шоколад затвердевает или его температура возвращается к комнатной, жиры кристаллизуются и выделяются на поверхности продукта, создавая эффект белизны. Таким образом, причиной “поседения” шоколада оказываются перепады температур.

Другой причиной “поседения” жиров является нарушение технологий изготовления. Вы можете заметить, что высококачественный дорогой шоколад обычно не подвергается “поседению”. Причина кроется в том, что шоколад проходит процесс закалки, которая помогает поддерживать жиры в стабильном состоянии. Недобросовестные производители не уделяют этому процессу должного внимания, создавая условия для кристаллизации жиров своей продукции, что обязательно рано или поздно проявится в виде белого налета.

Если шоколад подвергается воздействию повышенной влажности, входящий в его состав сахар распадается и кристаллизуется. После испарения влаги на продукте остается белый сахарный налет. Чаще всего это вызвано неправильным хранением или процессом конденсации.

Что ж, осталось ответить на главный вопрос: можно ли такой шоколад есть?

Да. Хотя его внешний вид может стать непривлекательным, продукт можно смело употреблять в пищу и использовать его в приготовлении десертов. При плавлении последствия кристаллизации жиров и сахара исчезают, так что для запекания такой продукт подойдет идеально. К тому же, “поседевший” шоколад никак не скажется на вкусе десерта, ведь жиры какао-масел под действием высоких температур просто реабсорбируются. А вот сахарный налет может ощущаться во рту шершавыми крупинками.

Для того, чтобы предотвратить “поседение” шоколада, храните его в герметичной упаковке, но не в холодильнике, где он может подвергнуться воздействию влаги. Лучше всего хранить лакомство при комнатной температуре — например, в кухонном шкафчике.

Обе разновидности “поседения” шоколада безопасны для употребления, но не забывайте, что кристаллики сахара могут сказаться на его вкусе. Соблюдайте правильные условия хранения, и тогда ничто не сможет помешать вам насладиться любимым лакомством!