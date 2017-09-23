Как отличить опасную болезнь от обычной мигрени

Ни одна из них не догадывалась, что страдает от смертельно опасной аневризмы мозга, до тех пор, пока их не привезли в больницу, пишет Маркетиум.

“Церебральная (внутричерепная) аневризма — это слабое место в стенке одного из кровеносных сосудов вашего мозга, — объясняет Ховард Рийна, доктор медицинских наук и нейрохирург медицинского центра Нью-Йоркского университета. — Когда кровь курсирует по мозговым сосудам, то давит на эту слабую точку и заполняет ее изнутри. Если в результате такого давления аневризма разрывается (“как резина на шинах”), то происходит кровоизлияние в мозг, которое часто приводит к летальному исходу”.

Врач. Фото иллюстративное. Фото: Panter Media/Scanpix

Конечно, так бывает далеко не всегда. Только в США около 6 миллионов людей (примерно 1 из 50 американцев) живут с неразорвавшейся аневризмой, даже не осознавая этого. И, по оценкам специалистов, более 80 % всех аневризм так никогда не разорвутся.

Но оставшиеся 20% случаев являются смертельно опасными. По словам доктора Рийна, сразу же после разрыва аневризмы умирает 50% больных. Еще одна треть выживает, но до конца жизни страдает тяжелыми когнитивными расстройствами. Это действительно очень страшно, особенно если учесть, что большинство людей не знает, как себя вести, если это происходит с ними или их близкими.

Как показал опрос, проведенный некоммерческой организацией профилактики аневризмы, большинство опрошенных людей почти ничего не знают об этом серьезнейшем заболевании. Невероятно, но ни один человек так и не смог правильно назвать все признаки и симптомы, которые могут указывать на церебральную аневризму.

Когда происходит разрыв аневризмы (а врачи до сих пор не знают, что заставляет ее лопаться, хотя высокое кровяное давление является одним из самых вероятных факторов), тромбоциты в крови быстро затыкают течь. Но даже небольшое количество крови увеличивает давление внутри черепа.

Это внутричерепное давление является причиной самого главного симптома аневризмы: в голове больного ощущается сильная пульсация.

“Пациенты часто сравнивают это чувство с ударом молнии, — говорит Ховард Рийна. — Боль может ощущаться в любой части вашей головы, в том числе за глазами или в основании черепа. Ее локализация зависит от того, где находится аневризма”.

Часто такая пульсирующая боль сопровождается ригидностью затылочных мышц, покалыванием лица, чувствительностью к свету, расширением зрачков, расплывчатостью зрения, опущением век, тошнотой или рвотой, а также внезапной болью в области глаз. Все эти признаки могут указывать на разрыв сосуда или образование кровяного тромба, который давит на близлежащие нервные окончания.

Важно понимать, что ригидность затылочных мышц или боль в области глаз сама по себе не означает, что у вас кровоизлияние мозга. Но бейте во все колокола, обнаружив, что у вас внезапно расширился один зрачок или внезапно обвисло веко, особенно если эти симптомы сопровождаются “худшей головной болью в вашей жизни”.

Здоровье. Фото иллюстративное. Фото: Panther Media/Scanpix

Постарайтесь как можно быстрее добраться до ближайшего медпункта или вызвать скорую, поскольку уменьшить давление, вызванное разорвавшейся аневризмой, можно только хирургическим путем.

Также важно учитывать, что некоторые люди имеют повышенный риск развития аневризмы головного мозга. К факторам риска относят наследственность, ожирение, курение и некоторые заболевания, например, поликистоз почек. Если вы отметили у себя несколько из этих пунктов, обязательно поговорите с вашим семейным врачом, чтобы разработать план профилактики аневризмы мозга.

Если в результате МРТ (скажем, после автомобильной аварии или в поиске причины частых мигреней) у вас обнаружили аневризму, не стоит сразу паниковать. Большинство врачей не считают ее опасной до тех пор, пока она не превышает в диаметре 5 мм.

В таких случаях врачи просто контролируют аневризму при помощи ежегодного сканирования мозга, чтобы убедиться, что выпуклость не увеличивается в размерах. Ну а если аневризма с каждым годом становится все больше, то больному делают операцию, прежде чем она успеет разорваться.

Профилактика аневризмы мозга — залог долгой и здоровой жизни людей группы риска! Обращайтесь к врачам своевременно!