Ученые: назван вред слишком частого секса

Психологи из Университета Торонто выяснили, что слишком частый секс негативно влияет на отношения и благополучие партнеров, пишет Menscult.ua.

Об этом сообщает издание The New Dawn.

По словам исследователей, сексуальную активность можно рассматривать как экономическое благо, характеризующееся полезностью.

Согласно закону убывающей предельной полезности, каждая новая единица блага уменьшает скорость роста выгоды.

Кроме того, партнеры могут много заниматься любовью не из-за собственного желания, а из-за стереотипов, навязанных обществом, что также негативно влияет на психологическое благополучие.

Поэтому слишком частый секс не только не увеличивает счастье, но также повышает напряженность в отношениях и способствует разрыву.

Хотя некоторое усиление сексуальной активности может оказаться полезным.

По расчетам психологов, рост удовлетворения у тех, кто стал заниматься сексом не один, а четыре раза в месяц, сравним с экономической выгодой, равной 50 тысячам долларов в год.

Результаты другого исследования, проведенного американскими учеными из Института имени Кинсли, показали, что молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет занимаются сексом примерно 112 раз в год — в среднем два раза в неделю.

У тех, кто постарше (30-39 лет), сексуальная активность пониже, и численность половых актов в течение года достигало 86 (1,6 раза в неделю).