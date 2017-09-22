Она пересматривала детские снимки и увидела это фото. Теперь оно будет преследовать ее всю жизнь!

Маркетиум

Анастасия Перец пересматривала свои детские фотоальбомы, когда внезапно наткнулась на фотографию. На снимке девочке было всего четыре года.

Вы только посмотрите на эти милые красненькие штанишки! На этом вся милота и заканчивается, потому что взгляд поднимается чуть выше…

Вы это видите?!

Маркетиум

На заднем фоне видно, как дверь в комнату открывает другая девочка! Все бы ничего, но никакого другого ребенка в тот день в доме быть не могло.

“Сначала я подумала, что это может быть отражение в зеркале, но потом поняла, что это совершенно другой человек. Я так испугалась, что начала кричать и плакать”, - призналась уже взрослая Анастасия. Конечно, девушка не могла оставить все на самотек. Она связалась с родителями и начала спрашивать, кто эта девочка. Родители в один голос утверждали, что этого ребенка они никогда не видели…