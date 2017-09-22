Восторг! Астролог и телеведущая Василиса Володина показала смелое фото в купальнике

Астролог и телеведущая Василиса Володина выложила в соцсети фото в купальнике. 43-летняя ведущая программы "Пусть говорят" призывает ставить ей лайки за смелость.

Василиса Володина удивила своих подписчиков. Обычно она крайне редко распространяется о своей личное жизни. Известно, что у астролога есть семья: муж и двое детей. Старшей дочери Володиной 16 лет, а младшему сыну - два года. У астролога семейный бизнес. Муж ведет дела Володиной.

Василиса опубликовала фото не в бикини, как это делают большинство звезд. И анонсировала начало нового лунного месяца: "Начался новый лунный месяц, и я в ожидании новой жизни". "Начинается, все впереди, столько важного предстоит! Именно сейчас есть смысл думать о том, что поменять, обновить, обустроить, улучшить и как сделать первый шаг в более счастливую сторону. Звезды не принуждают. Они сигналят нам, по какому сценарию пойдет ваша личная жизнь, если вы не задумаетесь об изменениях. И этот звездный сигнал – повод для действия", - пишет астролог.