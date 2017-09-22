После операции у Бони наступило ухудшение

Жизнь модели и ведущей полна событий, и она ежедневно делится новостями в Instagram. На страницу Виктории подписаны 5,5 миллиона человек. Как правило, она публикует оптимистичные посты. Но и у звезды есть проблемы – недавно Вика призналась, что у нее стало ухудшаться зрение, пишут Dni.ru.

Боня рассказала, что в 2003 году, еще до участия в реалити-шоу "Дом-2", она решилась на операцию по восстановлению зрения. Итог лазерной коррекции был замечательный. "Один глаз у меня видел 110%, другой – 100", – отметила Вика. Но через некоторое время проблемы вернулись. "А сейчас, видимо из-за того, что постоянно смотрю в экран телефона или компьютера, упало на 10%", – пожаловалась Боня.

По ее словам, раз в год она обязательно проверяется у окулиста, чтобы контролировать этот процесс. "Девочки, обязательно следите за вашим зрением", – призвала подписчиц Виктория. И добавила, что пользуется контактными линзами. Отметим, пост звезды – несколько странный: казалось бы, ухудшение зрения на 10% в ее случае не должно быть заметно. Ведь после коррекции, судя по заявлению Виктории, она стала видеть идеально. Несостыковку заметили и фолловеры. Более того, они подчеркнули, что после операции на глазах пользоваться линзами нельзя.

"Линзы носила восемь лет, в жизни больше не надену!", "Бред написала Вика, сама хоть поняла?", "Работала когда-то в оптике... Смешной у вас пост", "После лазерной коррекции линзы никакие нельзя! Это факт! Любой врач скажет!" – отметили подписчики Бони, опасаясь за ее здоровье.