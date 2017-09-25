Такого на Limon.ee еще не было! Подари себе и друзьям отдых в туристической деревне в Харьюмаа

Kernu Puhkeküla

Туристическая деревня отдыха Kernu Puhkeküla находится всего в 30 километрах от Таллинна и является отличным местом для приятного семейного отдыха, а гуляющие по территории кролики и гуси наверняка не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Недавно отреставрированный отель располагает восемью уютными номерами, на территории расположены еще десять трехместных кемпингов. Тут, вдали от городской суеты, на территории 8 гектаров находятся лес, поляны для пикников, кристально прозрачное озеро с рыбой и отличный ресторан!

Kernu Puhkeküla

ВНИМАНИЕ! Портал Limon.ee разыгрывает два кемпинга, каждый из которых вмещает по три человека, на одну ночь. Приз также включает возможность рыбалки. Пойманную рыбу вы сможете приготовить в коптильне или на мангале! ВАЖНО! С собой необходимо взять рыбацкое снаряжение.

Скорее участвуй в нашем розыгрыше, если ты и твои друзья уже готовы отправиться в Kernu Puhkeküla!

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