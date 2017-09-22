Вот как каждый знак Зодиака хочет, чтобы его поцеловали

Овен (21 марта — 19 апреля)

Для того, чтобы Овен посчитал поцелуй хорошим, он должен быть предприимчивым. Худший грех для этого знака Зодиака – быть скучным. Попробуйте что-то новое – смешивайте технику поцелуя – от кроткого до страстного, поцелуйте его шею или ухо, а затем переключитесь на его рот, пишет Soulpost.ru.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Телец — чувственный знак. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, любят физическое удовольствие в его многочисленных выражениях. Старайтесь стимулировать как можно больше чувств, целуя его. Поиграйте с его волосами, ртом во время поцелуя, шепчите сладкие непристойности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы хотят, чтобы поцелуй был переполнен страстью. Неважно, что вы делаете, но, если вы действуете так, будто вы разгорячены до предела, вы его покорите. Обхватите руками его лицо, легко притяните его к себе за волосы, издавайте тихие стоны удовольствия.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рак нуждается в романтичном поцелуе. Он похож на безудержный поцелуй Близнецов, во время которого вы сражены страстью к партнеру. Просто займитесь обстановкой: приглушенное освещение, свечи, музыка и вы двое, сосредоточенные друг на друге.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сделать Льва счастливым, целуя его, можно, если вы позволите ему почувствовать себя звездой. Когда вы целуетесь, хвалите его умения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Идеальный поцелуй для Девы – это следование инструкции по книге, смешанное с экспериментом. Впечатляйте ее техническими навыками и желанием угодить. Нет ничего более сексуального для Девы, чем ваши приложенные к поцелую усилия.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поцелуй для Весов — повод установить то, как вы к ним относитесь. Когда вы целуетесь с Весами, вы должны сообщить посредством поцелуя, насколько вы заботитесь о них. Нежно ласкайте их руками во время действия, будьте милыми и страстными.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Поцелуй Скорпиона — это сражение с ним: интенсивное и страстное. Позвольте Скорпиону взять инициативу в свои руки, он будет счастлив показать вам свои навыки.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший поцелуй для Стрельца должен быть игривым и забавным. Не будьте монотонны и не повторяйтесь. Исследуйте его тело, целуйте его в разные места, делайте паузу, чтобы смеяться и шутить. Отбросьте серьезность.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козерогу нужен правильный поцелуй. Он должен состояться в конце ужина или после свидания в кино, вы должны быть хорошо одеты и приятно пахнуть. Не слишком увлекайтесь, это должен быть традиционно совершенный поцелуй, о котором он может рассказать своим друзьям.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Хороший поцелуй для Водолея страстный, но не эмоциональный. Это удовлетворение первичного желания, но не обязательно эмоционально интимный опыт. Попытайтесь отключить свой мозг и обнажите свои животные инстинкты. Не трогайте его лицо и не будьте слишком романтичными, сосредоточьтесь на физической связи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хороший поцелуй для Рыб должен быть естественным. Вечер должен быть романтичным и старомодным: им необходимо создать определенное настроение уединенным ужином и качественной музыкой. Не торопитесь, когда целуете Рыб, вы не участвуете в гонке. Работайте над наращиванием страсти и наслаждайтесь друг другом.