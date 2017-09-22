Американцы и европейцы зарабатывают на эстонских знаменитостях космические суммы

Альбомы Best B4 и 2Quick Start с легендарными хитами девяностых тоже влетят покупателям в копеечку. Если о первой в последнее время ничего не слышно, то вторая группа гастролирует до сих пор и пользуется успехом у жителей Эстонии.

ФОТО: discogs.com

Discogs.com – легендарный интернет-рынок пластинок и база данных, где продаются релизы альбомов зарегистрированных фанатов. Золотой фонд эстонской музыки там тоже имеется. Самые горячие альбомы с хитами девяностых, которые сейчас пылятся почти у каждого эстонца.

ФОТО: discogs.com

Некоторые раритетные альбомы могут стоить чуть дешевле – около 70-100 евро за пластинку.

ФОТО: discogs.com

Известный эстонский диджей Аллан Роозилехт считает, что цены искусственно завышены, чтобы подогреть интерес к этим альбомам. Радиоведущий считает, что через лет 10, быть может, они и будут на самом деле столько стоить, но не сейчас.

Еще есть в продаже кассеты с хитами девяностых, они стоят от 40 до 60 евро.